Jepkosgei stelt vier (!) wereldrecords scherper

De Keniaanse atlete Joyciline Jepkosgei heeft zaterdag tijdens de halve marathon van Praag een prestatie van formaat neergezet. Ze stelde in de Tsjechische hoofdstad maar liefst vier wereldrecords scherper (al moeten die besttijden wel nog erkend worden door de Internationale Atletiekfederatie IAAF).

De 23-jarige Jepkosgei won de 'Sportisimo Prague Half Marathon' in 1u04:52 en deed daarmee veertien seconden beter dan het vorige wereldrecord, dat sinds 10 februari op naam van haar landgenote Peres Jepchirchir stond. Die liep eerder dit jaar in Ras al-Khaimach in de Verenigde Arabische Emiraten 1u05:06 maar is haar wereldrecord nu kwijt.



Naast de besttijd op de halve marathon verbeterde Jepkosgei onderweg ook de (weg)records op de 10, 15 en 20 km. Na 10 km kwam ze door in 30:05 (vorig record: 30:21 van Paula Radcliffe in 2003), na 15 km liet ze 45:37 optekenen (vorig record: 46:14 van Florence Kiplagat in 2015). Op het 20 km-punt was haar chrono 1u01.25 (vorig record: 1u01:40 van Peres Jepchirchir in 2017), even later finishte ze in 1u04:52.



"Ik had nooit gedacht dat ik vandaag het wereldrecord zou verbeteren", klonk het bij Jepkosgei, die eerder dit jaar een persoonlijk record van 1u06:08 had gelopen op de halve marathon. "Ik wilde gewoon mijn tijden scherper stellen, dit is echt een verrassing", meldde de winnares. De tweede plaats (in 1u05:22) was voor titelverdedigster Viola Jepchumba, bij de mannen ging de zege naar de Ethiopiër Tamirat Tola (59:37).