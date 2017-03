Alleen Carton zegezeker op BK en CrossCup Wachtebeke

In Wachtebeke wordt zondag de laatste manche afgewerkt van de CrossCup en staan de nationale titels op het spel. Alleen Louise Carton mag zich opmaken voor een derde driekleur op rij.

Carton torende ook deze winter letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven haar tegenstanders uit. Zij vat de laatste wedstrijd aan met het maximum der punten. Alleen voor de ereplaatsen woedt nog een strijd, al wezen de laatste confrontaties toch al uit hoe de waardeverhoudingen liggen.

Sofie Van Accom moest maar in één wedstrijd Imana Truyers voor zich dulden. In alle andere races kwam ze als tweede Belgische over de meet. Tussen Truyers en Vandenbussche liggen slechts drie punten. Voor de derde plaats kan dus nog alles.

Bij de beloften staat Charlotte Van Hese met stip genoteerd. Lisa Rooms won wel enkele onderlinge duels, maar moest de atlete van AVLO onder meer in Dour voor zich laten.

Bij de mannen heeft Isaac Kimeli op papier de sterkste troeven. Hij was veruit de regelmatigste en verloor slechts één Belgisch duel. In Hannuit ging Bouchikhi hem vooraf. Deze laatste is hersteld van zijn schouderblessure en zou in Wachtebeke wel eens verrassend uit de hoek kunnen komen.

En wat dan gezegd van Jeroen D'Hoedt, de uittredende kampioen die zich drie weken in de States in alle rust voorbereidde op deze strijd om de titel? Of van Dame Tasama, de nieuwe Belg die zeker gebrand zal zijn op een eerste topprestatie en gedurende een maand in Ethiopië aan de conditie werkte.

Ook hier spanning troef bij de beloften. Twee punten heeft Dieter Kersten nog voor op Simon Debognies. Een peulschil. En bij de junioren is het zowaar nog spannender: Remi Schyns bindt met een bonus van één punt de titelstrijd aan met Sander Vercauteren.



Het zware parcours van Wachtebeke zou wel eens een beslissende rol kunnen spelen. Met één derde modderstroken, één derde sintelwegen en één derde vlot beloopbare ondergrond kan het Belgisch kampioenschap een uitgelezen plek zijn voor liefhebbers van zwaar labeur.