Pittomvils blijft net onder zijn persoonlijk record

Niels Pittomvils heeft zondag de zevenkamp op de Europese indoorkampioenschappen in Belgrado als zevende beëindigd. De 24-jarige Limburger mikte in de Servische hoofdstad op 6.000 punten, maar bleef met 5.961 net onder zijn persoonlijk record. Dat blijft op 5.966 staan.

De Fransman Kevin Mayer veroverde het goud met 6.479 punten, een Europees record. De Spanjaard Jorge Urena werd met 6.227 punten tweede, de Tsjech Adam Sebastian Helcelet met 6.110 punten derde. Het vorige Europese record stond sinds maart 2004 met 6.438 punten op naam van de Tsjech Roman Sebrle. De prestatie van Mayer is de op één na beste in de geschiedenis, na het wereldrecord van de Amerikaan Ashton Eaton (6.645 punten op 9 en 10 maart 2012 in Istanboel).



Zaterdag werd Pittomvils met 7.22 veertiende op de 60 meter, met 7m12 elfde in het verspringen, met 13m83 twaalfde in het kogelstoten en met 2m04, een persoonlijk record, vijfde in het hoogspringen. Zondag startte hij niet goed, met een dertiende plaats in de 60 meter horden in 8.31. Een tweede plaats in het polsstokspringen, met een evenaring van zijn persoonlijk record (5m40), deed hem in het klassement van de dertiende naar de zevende plaats opklimmen. Die zevende stek hield hij vast door de kilometer te lopen in 2:45.35, de elfde tijd van alle deelnemers.



'RAMPZALIGE HORDEN'



"Het is jammer dat ik mijn persoonlijk record met vijf puntjes mis, maar da's de realiteit", reageerde Pittomvils. "Mijn horden waren vandaag echt rampzalig. Daar laat ik het vandaag liggen. De eerste dag had ik ook 100 punten meer kunnen scoren, maar dat is 'als' en 'dan'. Je moet het verdienen en dat heb ik dit weekend niet gedaan."



"Het betekent niet dat ik ontevreden ben", benadrukte de meerkamper. "Ik kom heel dicht bij mijn pr. Dat betekent toch dat ik mijn best heb gedaan."