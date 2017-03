Lespagnard: 'Specifieke training kan Thiam wereldrecord opleveren'

Roger Lespagnard heeft zijn tweede belangrijke titel als trainer van Nafi Thiam binnen. Na het (verrassende) olympische goud op de zevenkamp vorige zomer in Rio, volgde vrijdag de Europese titel op de vijfkamp in zaal in Belgrado.

"Ik had verwacht dat ze ergens tussen 4.750 en 4.800 punten zou eindigen. Daar is ze in geslaagd (Thiam scoorde 4.870 punten, red)", reageerde Lespagnard. "Het is een beetje jammer dat ze het Belgische record (4.877 ptn) niet heeft verbeterd, maar we wisten dat de 800 meter een moeilijke opgave zou worden want we hebben er deze winter weinig op getraind. Ik had er ook wat schrik voor. Ze is misschien wat traag vertrokken en heeft daar twee of drie seconden laten liggen. Op het einde speelde het haar parten dat we nog niet zo veel werk hebben verzet."



Na de olympische titel legde Thiam een poosje de riem af. Pas een drietal maanden geleden richtte ze haar focus weer voluit op de trainingsarbeid. "Als je dat in rekening neemt, is dit een heel mooi resultaat", zegt haar coach. "Met een meer specifieke training gericht op de zaal kan ze een nog veel beter resultaat halen, vooral op de 800 meter."



WERELDRECORD



Het wereldrecord indoor bedraagt 5.013 punten en staat sinds 2012 op naam van de Oekraïense Nataliya Dobrynska. Volgens Lespagnard moet zijn pupil in staat zijn dat record te verbeteren. "Als ze het wil aanvallen, moet het volgend jaar gebeuren, dan moet ze er specifiek voor trainen. Ons doel dit jaar is proberen iets moois te verwezenlijken op het WK (in augustus in Londen, red). Volgend jaar zien we dan wel weer."