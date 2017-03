Thiam is op weg naar een Belgisch record

In de vijfkamp op het EK indoor in Belgrado is Nafi Thiam in het verspringen blijven steken op 6m37, 14 centimeter onder haar persoonlijk record. Een wereldrecord wordt moeilijk voor Thiam, maar ze zit wel op schema om het Belgisch record van Tia Hellebaut te verbreken.

Thiam werd vrijdag derde in de vierde proef van de vijfkamp, het verspringen. Bij haar tweede poging kwam de 22-jarige Belgische 6m37 ver. Alleen de Oostenrijkse Ivona Dadic (6m41) en de Hongaarse Györgyi Zsivoczky-Farkas (6m38) deden beter.



Thiam kwam bij haar twee andere sprongen telkens 6m23 ver. Haar persoonlijk indoorrecord staat op 6m51. Outdoor sprong ze op weg naar olympisch goud in Rio de Janeiro 6m58.



In de stand blijft Thiam stevig aan de leiding. Met 4.106 punten heeft ze 244 punten voor op Dadic (3.862). Zsivoczky-Farkas is met 3.842 punten derde. Thiam is ook goed op weg om het Belgisch record te breken. Ze heeft 120 punten voor op het schema van Tia Hellebaut (4.877) en 177 punten op het schema van haar persoonlijk record (4.696).