Met twee (!) Borlées mikken Tornados op podium in Belgrado

Volgende week zondag (5 maart) verdedigen de Belgian Tornados hun titel op de 4x400 meter tijdens het EK indoor in Belgrado. Twee jaar geleden snelde Julien Watrin samen met Dylan, Jonathan en Kevin Borlée naar het goud in Praag.

Van de tweeling zal er volgend weekend in principe slechts één aantreden, zo bevestigde vader en coach Jacques Borlée tijdens een persmoment in de Gentse Topsporthal.



In vergelijking met 2015 komt Robin Vanderbemden in het team. Hij zal als startloper fungeren. Ook Julien Watrin en Dylan Borlée zullen in de Servische hoofdstad in actie komen. Het kwartet wordt volgemaakt door Kevin of Jonathan Borlée. Vader Borlée wilde de woensdag 29 geworden tweeling eigenlijk sparen, maar omdat er geen alternatief is, zal één van beide toch deelnemen aan het EK indoor. "Ik had gehoopt dat jongeren hun plaats zouden innemen, maar niemand heeft in de 47 seconden gelopen", legt Jacques Borlée uit.



Op het BK indoor van afgelopen weekend ging de titel op de 400 meter naar Alexander Doom in 48.21. Hij won, in afwezigheid van de Borlées, voor Samba Fall (48.52) en Michaël Rossaert (48.61). Kevin en Jonathan vertoeven momenteel nog op stage in Australië en keren pas volgende week dinsdag terug naar huis. "Ik ga kijken hoe ze recupereren en de jetlag verteren", zegt vader Jacques. "In overleg zullen we de knoop doorhakken. Ik wil weten wie het meeste zin heeft." Ook zonder Kevin of Jonathan mikken de Belgian Tornados op eremetaal in Belgrado. "We moeten ambitieus zijn en de lat altijd hoog liggen. We gaan voor een podiumplaats."



Na het EK indoor is het volgende doel het WK relays in de Bahama's op 22 en 23 april. Daar hoopt Jacques Borlée een ticket voor het WK af te dwingen. Dé afspraak in 2017 is immers het wereldkampioenschap in augustus in Londen. Daar willen de Tornados de ontgoocheling van de gemiste olympische medaille in Rio doorspoelen. "Onze vierde plaats op de Spelen was heel hard, maar je moet zoiets aanvaarden", zegt Jacques Borlée. "We blijven ongelofelijk ambitieus."



DYLAN BORLÉE: SPECIAAL OM ZONDER KEVIN OF JO TE LOPEN



Twee jaar geleden kende Dylan Borlée zijn internationale doorbraak tijdens het EK indoor in Praag. Hij pakte er goud met de Belgian Tornados en zilver op de individuele 400 meter. "Ik hou er mooie herinneringen aan over. Dat toernooi was een beetje mijn springplank naar de Europese scène. Ik kijk er erg naar uit om in Belgrado de 4x400 te lopen", zegt de jongere broer van Kevin en Jonathan donderdag in de Topsporthal in Gent.



Voor de individuele 400m past Dylan Borlée volgende week in Belgrado. "Ik loop geen individuele competitie omdat ik mij dit jaar vooral wil focussen op de outdoorwedstrijden", legt hij uit. Dylan Borlée zal in de Servische hoofdstad een kwartet vormen met Robin Vanderbemden, Julien Watrin en Kevin of Jonathan Borlée. Eén van beide wordt door vader Jacques gespaard, al is nog niet beslist wie. "Het wordt speciaal om te lopen zonder Kevin of Jo", vervolgt Dylan. "Zij zijn de motoren van de ploeg. Zij hebben op de 400m het pad geëffend en de grote resultaten neergezet. We zullen het zonder een van hen moeten doen, maar we hebben zelfs dan nog altijd een hele goeie ploeg. Elke atleet is in vorm en klaar om het maximum voor de ploeg te geven.



Ik maak me geen zorgen. Een mooi resultaat is zeker mogelijk. We gaan knokken om op het podium te geraken. Er zijn enkele heel sterke tegenstanders zoals Polen en Frankrijk, maar alles is mogelijk." De juiste vorm is er alvast, benadrukt Dylan Borlée. "Ik heb een goede stage in Australië kunnen afwerken. Het weer was uitstekend en de infrastructuur top. Momenteel zit de jetlag nog wat in mijn lichaam want ik ben nog maar vijf dagen thuis. Maar er is nog tijd voor het EK. Ik zal er 100 procent klaar voor zijn."