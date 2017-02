Thomas Van der Plaetsen mist EK indoor

Thomas Van der Plaetsen kan begin komende maand niet deelnemen aan het EK indooratletiek in de Servische hoofdstad Belgrado (3-5 maart). De 26-jarige Deinzenaar is nog onvoldoende hersteld van een wonde aan de knie, zo maakte zijn managementbureau bekend.

Een complete verrassing is dat niet, eerder lekte al uit dat Van der Plaetsen twijfelachtig was voor Belgrado. "De Europese kampioen tienkamp liep in november vorig jaar een open wonde op aan de knie waarvan het herstel iets trager verliep dan verwacht. Thomas voelt zich niet klaar voor een internationale topcompetitie en wil geen enkel risico nemen met het oog op het hoofddoel van 2017: het WK atletiek in Londen", klinkt het in de mededeling. "Bijzonder jammer, want na zijn Europese titel in Amsterdam was Thomas er enorm op gebrand om een sterke prestatie neer te zetten."



Begin juli werd Van der Plaetsen in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam Europees kampioen in de tienkamp. De meerkamper, bij wie eind 2014 teelbalkanker werd vastgesteld, eindigde vervolgens op de Spelen in Rio op de achtste plaats met een persoonlijk record van 8.332 punten. Met die adelbrieven op zak was hij een van de topfavorieten voor EK-goud in de zevenkamp.