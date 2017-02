Dubbel goud voor Thiam, EK-deelname nog niet zeker

Nafi Thiam heeft zaterdag in de Gentse Topsporthal op het BK indooratletiek de Belgische titel in het hoogspringen en op de 60 meter horden bij de vrouwen veroverd.

In de finale kwam het tot de verwachte tweestrijd met Hannelore Desmet, die er op 1m87 uit ging. Thiam had twee pogingen nodig op 1m90, de 1m93 die ze nadien oplegde, werd net niet gehaald. Ze greep zo net naast de EK-limiet van 1m91. Hanne Van Hessche, de winnares van vorig jaar, moest deze keer vrede nemen met brons.



Eerder op zaterdag snelde de 22-jarige Thiam in de finale van de 60 meter horden naar winst in 8.37, een verbetering van haar persoonlijk record met één honderdste van een seconde. Eerder op de dag had ze haar goede vorm al geëtaleerd door in de reeksen 8.38 op de tabellen te zetten, een verbetering van haar vorige persoonlijk record met vier honderdsten van een seconde. Op de erelijst van de 60 meter horden volgt ze Eline Berings op.



EK-DEELNAME



Thiam beslist pas komende week of ze zal deelnemen aan de vijfkamp op het EK indoor in de Servische hoofdstad Belgrado (3-5 maart). Dat maakte de olympische kampioene in de zevenkamp zaterdag na afloop van het BK indoor in Gent bekend.



"Ik wil het komende week eerst nog bespreken met mijn coach Roger Lespagnard", vertelde de 22-jarige Thiam. "Ik moet nu niet beslissen en wil mezelf daarvoor ook geen druk opleggen."



Aanvankelijk stond het EK indoor niet op het programma van Thiam, maar de goede vorm die ze al vroeg op het seizoen in de benen heeft, deed haar toch twijfelen. "Deze vorm verrast me enigszins wel, ook vandaag zat het weer goed, maar we moeten er ook niet te gek over doen. De winter is helemaal anders dan de zomer en indoor is niet mijn objectief dit jaar", aldus Thiam.



Twee jaar geleden werd Nafi Thiam vice-Europees kampioene in Praag. In Belgrado ligt zelfs de weg naar goud open, want de belangrijkste concurrentes voor goud haakten af, al speelt dat volgens de meerkampster niet mee. "Ik hou nooit rekening met mijn concurrentes en dat heeft dus geen invloed op mijn beslissing. Het hangt helemaal van mezelf af."