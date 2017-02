Louise Carton en Isaac Kimeli worden Vlaams kampioen

Louise Carton en Isaac Kimeli hebben zondag de zesde manche van de CrossCup in Rotselaar gewonnen. Carton en Kimeli zijn daarmee ook de nieuwe Vlaamse kampioenen.

Souffiane Bouchikhi, die tweede werd bij de mannen, viel bij aankomst en ontwrichtte daarbij zijn linkerschouder. Carton en de Britse Stéphanie Barnes domineerden de wedstrijd in Rotselaar. In de laatste ronde schudde Carton de Britse af om alleen naar de zege te lopen. Sofie Van Accom veroverde de derde podiumplaats. Carton verstevigt haar leidersplaats in de CrossCup.



Bij de mannen voerden Isaac Kimeli en Souffiane Bouchikhi van bij de start de forcing. In het zicht van de aankomst loste Kimeli Bouchikhi, die alles gaf en al vallend over de eindmeet kwam. Koen Naert mocht als derde mee op het podium. Bouchikhi behoudt de leiding in de tussenstand van de CrossCup. De zevende en voorlaatste manche van de CrossCup gaat door op 26 februari in Dour.