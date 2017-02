Bolt start seizoen met zege tegen 16-jarig schoolmeisje (VIDEO)

Video

Usain Bolt is zijn seizoen zaterdag op een ongewone manier gestart. De Jamaicaan nam in Melbourne tijdens de Nitro Athletics deel aan een gemengde estafetterace... waarin hij het opnam tegen een 16-jarig Australisch schoolmeisje.

Bolt kreeg in het 'Bolt All-Star team' het gezelschap van zijn landgenoot Asafa Powell en de Amerikaanse atletes Jenna Prandini en Jeneba Tarmoh. De teams mochten zelf kiezen in welke volgorde de atleten in actie kwamen. Het team van Bolt koos ervoor om eerst de twee mannen te laten lopen. Dat maakte dat Bolt, die als tweede van zijn team ingezet werd, het moest opnemen tegen allemaal vrouwen, waaronder de 16-jarige Australische Riley Day.

"Hij was heel de tijd trash-talk aan het praten", vertelde Day na afloop over haar 'duel' met Bolt. "Wij gaan dit winnen, wij gaan dit winnen, was hij heel de tijd aan het zeggen", aldus Day, die met het Australische team uiteindelijk derde werd. Bolt en co wonnen de estafetterace in 40.64.

"Ja, ik hou wel van wat trash-talk, dat maakt het leuk. Iedereen weet dat dat voor de lol is. Ik heb me goed geamuseerd", liet Bolt na afloop noteren. "Het is ook voor de atleten eens leuk om in een ander opzet te lopen. Ik denk dat iedereen zich goed vermaakt heeft."