Olympisch marathonloper Willem Van Schuerbeeck debuteert in Antwerpen

De DVV Verzekeringen Antwerp Marathon is de grootste marathon van België. Op zondag 23 april worden voor het eerst meer dan 3000 marathonlopers aan de start verwacht. Eén van de blikvangers wordt Willem Van Schuerbeeck, die vorig jaar ons land vertegenwoordigde op de olympische marathon in Rio. "Ik kijk nu al ontzettend uit naar mijn eerste echte marathon op Belgische bodem!", zegt de 32-jarige Merchtemnaar.

Het is niet de eerste keer dat Van Schuerbeeck naar de DVV Verzekeringen Antwerp 10 Miles & Marathon zal afzakken... en toch wordt het in meerdere opzichten een debuut. Van Schuerbeeck legt uit: "In 2011 heb ik aan de 10 Miles deelgenomen en drie jaar geleden ben ik als supporter naar de marathon gaan kijken. De sfeer op en rond het parcours is geweldig. Ik heb er enorm veel zin in om de DVV Verzekeringen Antwerp Marathon nu eindelijk ook eens als loper te kunnen beleven. Het wordt mijn tweede marathon op Belgische bodem, maar het voelt aan als mijn eerste."

Hoe dat kan? Van Schuerbeeck werd vorig jaar als tempomaker voor enkele snelle Kenianen ingezet op de marathon van Brussel, maar liep de wedstrijd toch nog uit... en finishte zelfs nog als tweede. "In Antwerpen wil ik volledig mijn eigen wedstrijd lopen. Het parcours is er vrij vlak, maar nu al een tijd vooropstellen is moeilijk. Het hangt van veel factoren af: de weersomstandigheden, de hazen, de andere deelnemers en hun ambities,... Maar laat ons zeggen dat een tijd rond de 2u15 altijd mooi is", stelt Van Schuerbeeck, wiens persoonlijk record sinds de marathon van Berlijn in 2015 op 2:12:49 staat. "Dat was een marathon in ideale omstandigheden. Mijn doel is eigenlijk altijd hetzelfde: zo snel mogelijk aan de finish zijn", lacht Van Schuerbeeck.

BEKEND VOLK AAN START MARATHON

Een andere naam die zijn deelname aan de marathon reeds bevestigd heeft, is David Cherop. De 30-jarige Ugandees is de broer van Stephen Kiprotich, de olympische kampioen van 2012 en wereldkampioen van 2013. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever en Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel hebben hun startnummer al gereserveerd. Aan een tijd van 2:12:49 denken zij natuurlijk niet. De DVV Antwerp Marathon staat open voor lopers van alle niveaus! Online inschrijven kan nog tot en met 20 april zolang de deelnamelimiet van 40.000 deelnemers (over alle afstanden heen) nog niet bereikt is.