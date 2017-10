Kvyat rijdt niet meer voor Toro Rosso

Daniil Kvyat rijdt dit seizoen niet meer voor Toro Rosso in de Formule 1. Helmut Marko, teamscout van het opleidingsprogramma van Red Bull, zei aan het Duitse tijdschrift Bild dat er voor de Rus geen plaats meer is.

"Kvyat keert niet meer terug. We geloven er niet in dat hij nog voor een ommekeer kan zorgen", aldus Marko.



Kvyat leverde het afgelopen weekend nog zijn beste prestatie van dit seizoen, door tiende te worden in de GP van de Verenigde Staten. Voordien waren zijn prestaties zeer matig en was hij vaak betrokken bij crashes. Vorige maand moest hij voor de GP van Maleisiƫ al eens plaatsmaken voor het Franse talent Pierre Gasly. Het voorbije weekend stond Kvyat een laatste keer aan de start, omdat Gasly in Japan in de Super Formula nog moest strijden voor de wereldtitel.



Tijdens de volgende GP, in Mexico, keert Gasly terug. De Nieuw-Zeelander Brendon Hartley reed in de VS zijn eerste Grand Prix, waarin hij als dertiende eindigde. Hij kreeg een kans bij de Italiaanse renstal vanwege het vertrek van Carlos Sainz naar Renault.



Voor talentvolle coureurs geldt Toro Rosso als een 'springplank' voor Red Bull Racing. Onder meer de Nederlander Max Verstappen, de Australiƫr Daniel Ricciardo en de Duitser Sebastian Vettel bewezen dat in het verleden al.