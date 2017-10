Joël Smets stopt als Belgisch motorcrosscoach

Joël Smets stopt als bondscoach van de Belgische motorcrossers. Dat deelde de 48-jarige Antwerpenaar in een mail mee. Na elf jaar zegt hij de "Red Knights" vaarwel "wegens tijdgebrek en een gebrek aan toekomstperspectief".

"Toen ik elf jaar geleden in de voetsporen van mijn legendarische naamgenoot Joël Robert trad, paste dat perfect in mijn idee van een zogeheten reconversie. Ik had een halftijdse job en had dus wel wat tijd vrij", legt Smets uit. "Nu is mijn beroepssituatie doorheen de jaren echter drastisch verandert van 'ik heb wel een handje vrij' tot 'mijn handen meer dan vol'. Bovendien vragen een actieve tienerdochter en zoon, die af en toe een rondje crosst, ook wel wat aandacht! Verder vindt m'n vrouw het ook niet erg als ik een dag extra thuis ben."



"Tenslotte droomde ik ooit van één overkoepelende en professioneel gestructureerde federatie, door de overheid ondersteund, net als in de meeste andere sporten en in de ons omringende landen. In de ideale wereld zouden de jeugdopleiding en de Red Knights vanuit die federatie moeten worden gestuurd. Het besef dat die ideale wereld na meer dan tien jaar nog steeds niet voor morgen is, stemt me droevig en ondermijnt mijn geloof in een bloeiende toekomst voor de motorcross in België."



"Samengevat heeft dus tijdsgebrek en een gebrek aan toekomstperspectief tot deze beslissing geleid. 22 jaar lang, als rijder en als teamanager, stond de Motorcross der Naties met grote vette stip op mijn kalender genoteerd. Dit was dus geen makkelijke keuze."



Met Smets als bondscoach wonnen de Belgen de Motorcross der Naties in 2013 en eindigden ze negen keer op het podium. De voorbije twee edities moesten ze met de vierde plaats vrede nemen. Als rijder won Smets de Motorcross der Naties drie keer: in 1995, 1997 en 2003.