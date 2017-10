Mertens bereikt beste ranking ooit

Elise Mertens staat vandaag/maandag op de 35e positie in de nieuwe ranking van de WTA. Dankzij haar halve finale in Luxemburg klimt ze drie plekken. Voor de 21-jarige Mertens is het de beste notering uit haar nog prille carrière.

Kirsten Flipkens blijft nummer 75. Daarmee staat ze vier plaatsen hoger dan Alison Van Uytvanck. De Grimbergse, die in Luxemburg in de tweede ronde sneuvelde, gaat negen banken vooruit. Yanina Wickmayer is 111ste (+1). Maryna Zanevska levert 28 plaatsen in en zakt naar 147.



Bovenaan de ranking zijn er, nu de Masters in Singapore zijn begonnen, weinig verschuivingen. De top zeven blijft hetzelfde met de Roemeense Simona Halep op 1 voor de Spaanse Garbine Muguruza en de Tsjechische Karolina Pliskova. Dan volgen de Oekraïense Elina Svitolina (vierde), de Amerikaanse Venus Williams (vijfde) en de Deense Caroline Wozniacki (zesde). De Letse Jelena Ostapenko blijft zevende.



De Française Caroline Garcia, die zich in extremis kon plaatsen voor de Masters, wipt van 9 naar 8. Zij profiteert net als de Britse Johanna Konta (9e, +1) en haar landgenote Kristina Mladenovic (10e, +3) van het verlies van de Russin Svetlana Kuznetsova (11e, -3).