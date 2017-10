Pole voor Hamilton, Vandoorne start op achtste rij

WK-leider Lewis Hamilton start zondag in Austin vanop de pole aan de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Landgenoot Vandoorne kreeg een sanctie en vertrekt op de 15de plaats.

De 32-jarige Hamilton (Mercedes) was in de kwalificaties voor de 17e van 20 manches in het wereldkampioenschap Formule 1 239 duizendsten sneller dan zijn Duitse rivaal Sebastian Vettel (Ferrari). Op de tweede rij nemen de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) plaats. De Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) en de Fransman Esteban Ocon (Force India) parkeren hun bolides op de derde rij.

Stoffel Vandoorne (McLaren) realiseerde de dertiende kwalificatietijd, maar moet op de vijftiende plaats starten omdat zijn motor vervangen werd. De 25-jarige Belg werd vijf plaatsen teruggezet, maar drie andere rijders (Verstappen, Hülkenberg en Hartley) kregen een nog zwaardere sanctie. Vandoornes Spaanse teamgenoot Fernando Alonso start uit achtste positie.

Voor Hamilton is het de 72e poleposition, de elfde dit seizoen. Hij start zondag voor de 117e keer vanaf de voorste startrij, waardoor hij ook dat record heeft overgenomen van Michael Schumacher, die 116 keer vooraan stond. De Brit overtrof de zevenvoudige wereldkampioen eerder dit seizoen al wat betreft het aantal polepositions. Zondag kan Hamilton voor de vierde keer wereldkampioen worden, na 2008, 2014 en 2015. Met nog vier races te gaan heeft Hamilton 59 punten voorsprong op Vettel. Om zondag al zegezeker te zijn moet Hamilton dus 16 punten meer sprokkelen dan de Duitser.

Hamilton kan de Grote Prijs van de Verenigde Staten een vierde keer op rij winnen en een vijfde keer op zes jaar tijd. In 2013 werd zijn zegereeks op het Circuit of the Americas door Vettel onderbroken. In 2007 won Hamilton de GP een eerste keer, toen nog in Indianapolis. In Austin liet Hamilton dit jaar alvast in elke vrije oefensessie en in elke kwalificatiesessie de snelste tijd optekenen.