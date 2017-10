Goffin sneuvelt in kwartfinales European Open

Video

David Goffin (ATP-10) is er vrijdag in Antwerpen niet in geslaagd zich voor de halve finales van het European Open (589.185) te plaatsen. Het Belgische eerste reekshoofd moest voor eigen publiek na 2 uur en 33 minuten met 2-6, 7-6 (7/1) en 7-6 (7/4) de duimen leggen voor de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-122).

Zaterdag neemt de 19-jarige Tsitsipas, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel plaatste, het om een finaleplaats op tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-26) en de Spanjaard David Ferrer (ATP-31), de nummers vier en vijf op de plaatsingslijst.



Het is de eerste keer dat Tsitsipas zich op een ATP-toernooi bij de laatste vier schaart. Hij staat ook nog maar voor de negende keer op de hoofdtabel. In zijn vorige acht ATP-toernooien ging hij er zeven keer in de eerste ronde uit en één keer in de tweede.



Het is nu aan Ruben Bemelmans (ATP-98) om de Belgische eer hoog te houden. Hij neemt het zaterdagnamiddag in de halve finales op tegen het Franse tweede reekshoofd Jo-Wilfried Tsonga (ATP-17).