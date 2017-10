Verstappen rijdt tot 2020 voor Red Bull

Max Verstappen rijdt ook de komende drie jaar voor Red Bull in de Formule 1. De 20-jarige Nederlander heeft zijn contract verlengd tot en met 2020. De Oostenrijkse renstal maakte de contractverlenging bekend in Austin (Texas), waar vrijdag de vrije trainingen voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten worden gereden.

Verstappen kreeg in 2015 een zitje bij Toro Rosso. Met zijn 17 jaar en 166 dagen werd hij de jongste F1-rijder ooit. Bij zijn debuut voor Red Bull in 2016 won hij als 18-jarige de Grote Prijs van Spanje en werd hij zo ook de jongste winnaar in de Formule 1-geschiedenis. Dit jaar voegde hij er in Maleisië zijn tweede zege in een Grand Prix aan toe.



Die overwinning volgde op een lange reeks van tegenslagen en opgaves, die de Limburger openlijk deed twijfelen over de betrouwbaarheid van de Renault-motor en zijn toekomst bij Red Bull. De zege in Maleisië en de daaropvolgende tweede plaats in Japan overtuigden Verstappen ervan dat het toch nog goed kan komen met de krachtbron van de Franse autofabrikant. Hij liet donderdag in Austin al doorschemeren dat een vertrek naar Mercedes of Ferrari niet voor de hand ligt. De ambitieuze Verstappen wil het kopmanschap niet delen met Lewis Hamilton of Sebastian Vettel.



In het persbericht is Verstappen helder. "Red Bull heeft altijd vertrouwen en geloof in mij getoond en ook altijd mijn ambities gesteund. Ik kijk uit naar verdere samenwerking en meer successen in de komende jaren."



Teambaas Christian Horner refereerde nog eens aan het sensationele debuut van Verstappen in 2016, destijds op het Circuit de Catalunya bij Barcelona. "Dat was fenomenaal en Max is nadien blijven gaan voor nieuwe zeges. Het was dan ook geweldig om in Maleisië te zien hoe hij met die prachtige tweede overwinning de frustratie over alle tegenslagen achter zich liet. Hij is een echte racer en zijn talent is onbetwist. We bouwen een team om hem heen en willen met Max gaan jagen op de wereldtitel."



Na zestien van 20 races staat Verstappen met 111 punten op de zesde plaats in het F1-kampioenschap.



Of ook Daniel Ricciardo volgend jaar nog de kleuren van Red Bull zal verdedigen, is veel minder zeker. Nu Verstappen zijn team trouw blijft, wordt de Australiër de voornaamste kandidaat om bij Ferrari de plaats over te nemen van de Fin Kimi Raikkonnen, mocht die na het seizoen de Formule 1 verlaten.