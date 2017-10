Darcis baalt na nederlaag tegen Ferrer (VIDEO)

Video

Steve Darcis is donderdagavond in de tweede ronde van de European Open in de Lotto Arena in Antwerpen uitgeschakeld na een marathonmatch tegen de Spanjaard David Ferrer.

De 33-jarige Darcis (ATP-65) leverde in de tweede ronde een verbeten gevecht met de 35-jarige Ferrer (ATP-31), maar moest na 2 uur en 30 minuten het onderspit delven tegen het vijfde reekshoofd. Het werd 7-5, 5-7 en 6-3 na een match die twee en een halfuur duurde.

Vrijdagavond gaat Ferrer het hardcourt op voor een duel met de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-26), het vierde reekshoofd. De 26-jarige Schwartzman schaarde zich donderdagnamiddag bij de laatste acht door de Amerikaan Ernesto Escobedo (ATP-114) met 6-3 en 7-6 (7/5) in 1 uur en 41 minuten te verslaan.



Frustratie en ontgoocheling overheerste bij Darcis na zijn nederlaag. De Luikenaar was in zijn reactie vlak na de match bijzonder kritisch voor zichzelf. "Ik heb van begin tot einde niet goed gespeeld. De ballen vielen niet te controleren, maar ik heb gedaan wat ik kon. Toch had ik de indruk dat ik kon winnen. In de eerste set had ik kansen, maar speel ik bij 5-5 een enorm slecht spel en verlies ik de set nog. In de tweede set speelde ik weer een slecht game, maar kon ik nog terugbreken. Ik beet me vast en won de set, maar uiteindelijk is het de beste die de partij gewonnen heeft."