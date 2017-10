Geslaagde rentree voor Tsonga

Video

Donderdagnamiddag hebben Stefanos Tsitsipas, Diego Schwartzman en Jo-Wilfried Tsonga zich geplaatst voor de kwartfinales van de European Open. Tsonga maakte in Antwerpen een geslaagde rentree na een knieblessure die hem enkele weken aan de kant had gehouden.

In de match tussen de 19-jarige Griek Stefanos Tsitsipas en de 38-jarige Kroaat Ivo Karlovic was de kracht van de opslag doorslaggevend. Beide spelers strooiden kwistig met aces. De toeschouwers kregen in de eerste set slechts één breakpunt te zien, maar Tsitsipas werkte het weg. De set draaide logischerwijs uit op een tiebreak en daarin trok de Griek, die uit de kwalificaties komt en 122ste staat op de wereldranglijst, met 7/4 aan het langste eind.



Set 2 leek ook op een tiebreak te zullen uitdraaien, maar bij 6-5 in zijn voordeel verzwikte Karlovic zijn enkel. Een luide schreeuw van pijn weerklonk in de Lotto Arena. De Kroaat, nummer 51 van de wereld, kreeg minutenlang verzorging, maar verder spelen was geen optie. Een spijtig einde van een spannende match. Tsitsipas stoot voor het eerst in zijn carrière door naar de kwartfinales van een ATP-tornooi en zal het daarin opnemen tegen de winnaar van het duel tussen David Goffin en Frances Tiafoe.



SCHWARTZMAN VERWENT HET PUBLIEK



Diego Schwartzman (ATP 26), als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde, nam het op tegen de Amerikaan Ernesto Escobedo (ATP 114). De 1m70 grote Argentijn is geen opslagkanon en verzorgde het spektakel met enkele flitsende servicereturns, passeerslagen en lobs. Schwartzman won de eerste set vlot met 6-3, kwam in de tweede set 2-0 voor, maar kende dan een dipje. Escobedo won vier spelletjes op rij, maar toch zou de set op een tiebreak eindigen. Daarin was Schwartzman, de verliezende finalist van vorig jaar, met 7-5 de betere. In de kwartfinales speelt de Argentijn tegen Steve Darcis of David Ferrer.



TSONGA: 'BETER DAN VERWACHT'



In de derde match van de dag stonden met Jo-Wilfried Tsonga (ATP 17) en Kenny De Schepper (ATP 155) twee Fransen tegenover elkaar. Tsonga haalde het met 6-4 en 6-3. Het was voor de voormalige nummer 5 van de wereld de eerste match na een noodgedwongen rustpauze van enkele weken na een knieblessure. Na de match wandelde Tsonga de perszaal binnen met een met ijs ingepakte knie, maar dat bleek louter uit voorzorg te zijn.



"Ik voel me prima", stelde Tsonga iedereen gerust. "In het begin was het nog wat zoeken en voelde ik me wat onzeker bij mijn verplaatsingen, maar gaandeweg durfde ik voluit gaan. Ik ben heel tevreden over mijn match. Het liep beter dan ik had verwacht." In de kwartfinales komt Tsonga opnieuw tegenover een landgenoot te staan: Julien Benneteau. Die schakelde woensdag de Zwitser Henri Laaksonen uit.