Eerste twee kwartfinalisten European Open bekend

In Antwerpen zijn de eerste spelers die zich wisten te plaatsen voor de kwartfinales van de European Open bekend. De Portugees Joao Sousa (ATP 61) en Fransman Julien Benneteau (ATP 93) stoten door.

Sousa haalde het met 5-7, 6-4 en 6-4 van de Oekraïner Sergiy Stakhovsky (ATP 102). In de volgende ronde komt de Portugees uit tegen de winnaar van het duel tussen Ruben Bemelmans (ATP 98) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 20), dat later vanavond wordt afgewerkt.



De Fransman Benneteau won met twee keer 6-1 van de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 96). Benneteau speelt in de kwartfinales hoe dan ook tegen een landgenoot: Jo-Wilfried Tsonga (ATP 17) of Kenny De Schepper (ATP 155).



Woensdagavond komt ook Steve Darcis (ATP 65) in actie. Hij speelt zijn eersterondepartij tegen de Duitser Cedrik-Marcel Stebe (ATP 78).