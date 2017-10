Sharapova plaatst zich voor eerste WTA-finale sinds terugkeer

De Russische Maria Sharapova (WTA 86) heeft zich zaterdag voor het eerst sinds haar terugkeer op het circuit na een dopingschorsing van vijftien maanden geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi.

In het Chinese Tianjin (hard/500.000 dollar) staat de Russische zondag tegenover de Wit-Russische tiener Aryna Sabalenka (WTA 102) in de eindstrijd.



De 30-jarige Sharapova rekende in haar halve finale na één uur en twintig minuten in twee sets (6-3 en 6-1) af met de 31-jarige thuisspeelster Peng Shuai (WTA 25), het derde reekshoofd.



Eerder op de dag plaatste de 19-jarige Sabalenka zich voor het eerst voor een WTA-finale. De Wit-Russische klopte in haar halve finale in twee sets (6-1 en 6-3) de Italiaanse Sara Errani (WTA 280).



Voor Sabalenka staat een eerste WTA-titel op het spel. Sharapova speelde al 58 WTA-finales in het verleden, waarvan ze er 35 won.