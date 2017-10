Fiere Goffin ligt op koers voor de Masters

David Goffin (ATP 11) wist zich zaterdag te plaatsen voor de finale van het ATP-tornooi in de Japanse hoofdstad Tokio. De 26-jarige Luikenaar klopte in de halve finales, na veel strijd, de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 29) in 7-6 (7/3), 7-6 (8/6). "Ik ben erg fier dat ik als winnaar uit het duel gekomen ben", verklaarde Goffin.

Goffin neemt het in de finale op tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 31), die in zijn halve finale eerste reekshoofd Marin Cilic (ATP 5) naar huis speelde. "Mannarino heeft het afgelopen jaar erg veel vooruitgang geboekt", meende Belgiƫs beste tennisser. "Hij won veel wedstrijden, heeft de goede vorm beet en toont veel vertrouwen. Tegen hem tennissen vormt geen makkelijke opdracht, maar ik heb de kwaliteiten om hem te kloppen."



Voor Goffin is het, nadat hij vorige week de titel pakte in het Chinese Shenzhen, de tweede ATP-finale op korte tijd. Door zijn goede prestaties maakt de Luikenaar veel kans om deel te mogen nemen aan de ATP Finals, die van 12 tot 19 november op de agenda staan in Londen. Als Goffin de finale in Tokio wint, mag hij zijn koffers naar de Masters zo goed als zeker pakken.