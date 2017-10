Hamilton verovert poleposition, Vandoorne out

Lewis Hamilton heeft zaterdag na de derde kwalificatiesessie van de Grote Prijs van Japan, de zestiende manche in het WK Formule 1, de poleposition veroverd. Vandoorne strandde in de tweede kwalificatiesessie.

Het is voor Hamilton de eerste keer in zijn carrière dat hij uit die positie kan vertrekken. De Britse WK-leider op het circuit van Suzuka, finishte in 1:27.319 en bleef zijn ploegmaat Valtteri Bottas (1:27.651) voor. Door de gridstraf van vijf plaatsen voor de Fin zal de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), derde, een plaats opschuiven in de startrij.

Vandoorne loopt Q3 in slotseconde mis

In de eerste kwalificatiesessie (Q1) klokte Vandoorne nog de veertiende tijd (1:30.654). De vijftien autocoureurs met de snelste chrono plaatsten zich voor de Q2. In die kwalificatiesessie strandde hij echter op een elfde plaats (in 1:29.778). Het was zijn Spaanse teammaat Fernando Alonso (1:29.749) die de West-Vlaming in extremis uit de top tien hield. Alleen de tien autocoureurs met de snelste chrono plaatsten zich voor de Q3.