Bingham roept Brecel een halt toe in Lommel

Luca Brecel (WS 12) is uitgeschakeld op het European Masters snookertornooi. In de Soeverein in Lommel moest hij met 4-2 de duimen leggen voor de Engelsman Stuart Bingham (WS 11).

De 41-jarige Bingham, de wereldkampioen van 2015, startte zeer sterk. Met breaks van 69 en 93 nam hij een 2-0 voorsprong. Brecel sloeg meteen terug en potte breaks weg van 93 en 72. In de vijfde frame was het een overijverige fotograaf die Bingham uit zijn concentratie bracht en dit bij een 45 break.



Brecel kreeg een kans, maar hij kon ze niet verzilveren. Bingham pakte de frame en kwam op zucht van de zege. In frame zes potte Bingham nog een 69 break weg voor een 4-2 overwinning. Ondertussen heeft de Noord-Ier Mark Allen (WS 9), na een 4-2 overwinning tegen de Engelsman Ben Woollaston (WS 29), zich geplaatst voor de kwartfinale. Ook de Welshman Mark Williams (WS 18), die de Australiƫr Neil Roberston (WS 8) met 4-2 aan de kant zette en de regerende kampioen Judd Trump (WS 4), die Dave Gilbert (WS 19) ook al met 4-2 versloeg, hebben zich geplaatst voor de laatste acht.