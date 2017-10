Antwerp Giants winnen in extremis van Brussels

De Antwerp Giants hebben woensdag hun eerste wedstrijd van dit seizoen in de Euromillions Basket League in extremis met 84-82 gewonnen van vicekampioen Brussels. Bij de rust stond het 39-43 in het voordeel van de bezoekers.

In de Lotto Arena was de thuisploeg op achtervolgen aangewezen, tot de Giants met nog 54 seconden te gaan op 82-82 kwamen. Met twee vrijworpen stelde kapitein Jason Clark alsnog de zege veilig. Clark was goed voor 18 punten. Ook Hans Vanwijn liet zich bij de Antwerpenaren opmerken met 13 punten en 10 rebounds. Bij Brussels was Domien Loubry goed voor 22 punten.



De Giants moesten eerder omwille van de voorrondes van de Champions League twee competitiewedstrijden uitstellen. Het duel met Brussels was een vooruitgeschoven wedstrijd van de vierde speeldag. Brussels verloor op de eerste speeldag ook al nipt met 65-66 van Charleroi.