Herakles en Orée blijven foutloos in Audi Hockey League

Op de tweede speeldag van Audi Hockey League tellen enkel Herakles en Orée nog het maximum van de punten in het Belgische hockeykampioenschap. Herakles won thuis met 3-2 van Beerschot, terwijl Orée landskampioen Dragons versloeg met 4-3.

Orée keek in het begin van de wedstrijd tegen een achterstand van twee doelpunten aan, maar werd geholpen door een blessure bij Dragons-speler Arthur Van Doren. Lee Cole maakte uiteindelijk het winnende doelpunt voor Orée.



Naast Orée en Herakles telt ook Racing zes punten. Maar dat team speelde donderdag, 5-0 winst tegen Pingouin, al zijn wedstrijd van de derde speeldag vanwege deelname aan de Euro Hockey League begin oktober in het Spaanse Barcelona. Zondag verloor Racing thuis met 1-2 tegen Léopold.



In de onderste regionen van het klassement lijkt Pingouin te bevestigen dat het dit seizoen een vogel voor de kat wordt. Na de 5-1 nederlaag tegen Dragons op de openingsspeeldag en de 5-0 tegen Racing van donderdag, verloor het nu ook zondag met 0-7 tegen Waterloo Ducks. Ook Leuven verloor met 1-0 op het veld van promovendus Gent en heeft nog altijd geen punten. Daring won ten slotte met 1-3 bij Braxgata.