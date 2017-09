Yellow Tigers verliezen derby der lage landen op EK

De Belgische nationale vrouwenvolleyploeg (FIVB 13) is het EK volleybal in Georgië en Azerbeidzjan vrijdag begonnen met een nederlaag tegen Europees vicekampioen Nederland (FIVB 8).

De setstanden in het Azerbeidzjaanse Ganca waren 23-25, 25-12, 25-21 en 25-14. Zaterdag speelt het team van coach Gert Vande Broek in groep D tegen Tsjechië (FIVB 23). Zondag wacht een duel tegen favoriet en olympisch vicekampioen Servië (FIVB 3), dat vrijdag met 3-0 won van Tsjechië.



Enkel de vier groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie van de poules spelen barrages.



Een plaats in de top acht zou een evenaring zijn van de prestatie van 2015, toen de Yellow Tigers er in Antwerpen voor eigen publiek in de kwartfinales uitgingen tegen Servië. Nog eens twee jaar eerder behaalden de Belgische volleyvrouwen hun beste resultaat ooit met een bronzen medaille op het EK in Zwitserland en Duitsland.