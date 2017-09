Wickmayer stoot door naar halve finales

Yanina Wickmayer (WTA 116) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA-tornooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar). Onze 27-jarige landgenote klopte in de kwartfinales de Française Alizé Cornet (WTA 43) in 6-1, 7-6 (5). De partij duurde één uur en 41 minuten.

Wickmayer speelt tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 65) om een plek in de finale. 'Wicky' nam het in het verleden al driemaal op tegen Krunic, en verloor nog nooit.



Ook in het dubbelspel is Wickmayer aan zet. Aan de zijde van de Amerikaanse Alison Riske neemt ze het in de kwartfinales op tegen de Australiërs Monique Adamczak/Storm Sanders, de tweede reekshoofden.



Wickmayer kan zich optrekken aan het parcours van Elise Mertens, die samen met de Nederlandse Demi Schuurs in de dubbelfinale staat.