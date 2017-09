Mertens verliest tegen nr 147

Elise Mertens (WTA 40) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-tornooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar). De 21-jarige Mertens, het vijfde reekshoofd, verloor in de eerste ronde in twee sets van de twee jaar oudere Chinese Wang Yafan (WTA 147): 6-2 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 54 minuten.

In het dubbelspel kwam ook Yanina Wickmayer dinsdag in actie. Aan de zijde van de Amerikaanse Alison Riske versloeg ze in de eerste ronde de Japanse Miyabi Inoue en de Chinese Lio Fangzhou in twee sets met 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde 56 minuten. Wickmayer en Riske ontmoeten in de tweede ronde ofwel de Chinezen Gao Xinyu/Xun Fang Ying ofwel de Australiërs Monique Adamczak/Storm Sanders, de tweede reekshoofden.