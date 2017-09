Vandoorne is verlost van Honda-motor

Stoffel Vandoorne (McLaren) zal in 2018 niet meer te maken krijgen met de Honda-motor, waar hij dit seizoen al zoveel last mee heeft gehad. Zijn team McLaren bevestigde vrijdag de samenwerking met Renault. Honda wordt dan weer de motorleverancier van Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull.

Honda was drie seizoenen de partner van McLaren in de Formule 1. Dat bleek geen succes. De Japanners slaagden er nooit in McLaren een competitieve motor te bezorgen. Zak Brown, de sterke man van McLaren, bleef op de vlakte en liet weten "dat het tijd was om een andere richting uit te gaan".



"De samenwerking met Honda wordt om verschillende redenen niet verdergezet." Als deel van de ruil trekt Toro Rosso-rijder Carlos Sainz in 2018 naar het fabrieksteam van Renault. Diverse media meldden eveneens dat Renault ook zijn contract met Red Bull na het volgende seizoen niet meer zal verlengen.