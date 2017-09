Nadal en Anderson strijden om US Open

De mannenfinale op de US Open wordt een duel tussen het Spaanse topreekshoofd Rafael Nadal (ATP 1) en de verrassende Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 32).

Nadal klopte in zijn halve finale de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 28). Na een aarzelend begin, met 4-6 setverlies, stoomde Nadal door naar de zege. Hij won de drie volgende sets vlot met 6-0, 6-3 en 6-2.



"Dit is een mooie zege tegen een speler die in topvorm is. Dat bewees hij met zijn overwinningen tegen Roger (Federer in de kwartfinales) en Dominic (Thiem in de achtste finales)", reageerde Nadal. "Ik heb een goeie match gespeeld. Na de eerste set heb ik mijn tactiek aangepast en dat heeft geloond. Nu wacht er nog een match, de belangrijkste die ik dit seizoen nog zal spelen. Ik sta opnieuw tegenover een moeilijke opponent."



De Spanjaard doet zondag een gooi naar een derde eindzege in New York. Hij won het tornooi in 2010 en 2013. Bij winst pakt de Spanjaard zijn zestiende grandslamtitel, de tweede in 2017 nadat hij in juni voor de tiende keer Roland Garros op zijn naam schreef.



Juan Martin del Potro won de titel op Flushing Meadows in 2009 maar daar blijft het dus (voorlopig) bij. "Na de eerste set is Rafa veel beter gaan spelen. Het is de eerste keer dat hij me zo duidelijk gedomineerd heeft", gaf de Argentijn na afloop toe. "Rafa is dit tornooi steeds beter gaan tennissen en ik voelde ook de vermoeidheid na mijn matchen tegen Thiem en Federer."



Nadal staat zondag in de finale tegenover Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaan versloeg de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 19) met 4-6, 7-5, 6-3 en 6-4 en bereikte zo voor het eerst in zijn lange carrière de finale van een grandslamtornooi. "Het is een verbazingwekkend gevoel om voor een grandslamtrofee te kunnen spelen", vertelde Anderson na zijn halve finale. "Ik heb hard gewerkt om hier te kunnen staan. De volgende wedstrijd wordt weer heel moeilijk, maar nu ga ik eerst trachten een beetje te ontspannen en te genieten van de overwinning die ik vandaag heb geboekt."



Nadal en Anderson, allebei 31, speelden al vier keer tegen elkaar en telkens ging de zege naar de Spanjaard. In 2017 ontmoetten de twee elkaar in de achtste finales van het graveltornooi in Barcelona. Nadal won met 6-3, 6-4.