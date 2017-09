Pliskova redt matchpunt

's Werelds nummer een Karolina Pliskova heeft de derde ronde van het US Open maar nipt overleefd. De Tsjechische klopte de Chinese Zhang Shuai in drie sets (3-6, 7-6 en 6-4). Zhang liet een matchbal onbenut.

Pliskova neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA-91) of de Roemeense Monica Niculescu (WTA-57).



Vorig jaar stond Pliskova in de finale van het US Open. Toen moest ze de zege aan de Duitse Angelique Kerber (WTA-6) laten. Dat is tot dusver de enige keer dat de Tsjechische de eindstrijd van een grandslamtoernooi bereikte.



FOGNINI MOET OPKRASSEN



Fabio Fognini (ATP-26) is niet meer welkom op het US Open. De 30-jarige Italiaan moet het toernooi verlaten nadat hij tijdens zijn match van de eerste ronde de scheidsrechtster beledigde. Fognini had voor de scheldpartij eerder al een boete van 24.000 (ruim 20.000 euro) dollar gekregen.



De temperamentvolle Italiaan kon zijn emoties in het duel met zijn landgenoot Stefano Travaglia (ATP-144) niet de baas en werkte zijn frustraties af op de Zweedse scheidsrechtster Louise Engzell. Fognini noemde haar onder meer "een hoer".



Fognini verloor het duel van Travaglia (4-6, 6-7 (8/10), 6-3 en 0-6) en was dus al uitgeschakeld in het enkelspel. In het dubbelspel zou hij wel nog in actie komen in de derde ronde, maar dat gaat dus niet door. Het is niet de eerste keer dat Fognini wordt gestraft voor wangedrag. Drie jaar terug gaf de organisatie van Wimbledon hem ook een geldboete.