Letland leert Belgian Lions een lesje

De Belgian Lions hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK in Istanboel met 92-64 verloren tegen Letland.

Coach Casteels voerde één wijziging door in zijn basisvijf in vergelijking met de wedstrijd tegen Groot-Brittannië: Quentin Serron startte in de plaats van Jean Salumu. Het was Axel Hervelle die verschroeiend begon met acht punten in de eerste minuut: 4-8 voor België.



Letland trad aan met maar één NBA-speler in plaats van twee. Davis Bertans van de San Antonio Spurs was er niet bij door een blessure. Kristaps Porzingis, de ster van de New York Knicks, wel en hij begon zoals verwacht dominant tegen de Lions met acht punten in 7 minuten.



België speelde met dezelfde aanvallende ingesteldheid als tegen de Britten. Het leverde een voorsprong op van één punt na het openingskwart: 24-25.



Niet Kevin Tumba, maar oude krijger Axel Hervelle verdedigde op het 22-jarig supertalent Kristaps Porzingis. Maar Hervelle kon er niks tegen beginnen: 33-28-voorsprong voor de Letten. Een furieuze Eddy Casteels, die het vooral op Jean Salumu gemunt leek te hebben, greep in met een time-out. Baten deed het niet, de Lions kwamen ook daarna nauwelijks tot scoren. Janis Timma deed dat aan de overkant aan de lopende band: 47-33 bij de rust.



Na de pauze herstelde België zich, met driepunters (Hervelle, Tabu en Salumu) en snelle uitbraken van Serron en Hervelle. Zo kwamen de Lions helemaal terug: 58-54. Een spectaculaire tip-in dunk van Porzingis in het vierde kwart kon de vele Letse supporters bekoren. Ook al omdat die score er 70-58 van maakte. Porzingis werd uiteindelijk topscorer, samen met Timma. Ze scoorden er allebei 27. De Lions verloren uiteindelijk met zware cijfers: 92-64.



Maandagnamiddag om 16u spelen de Belgian Lions hun derde match. Tegenstander is dan Rusland.