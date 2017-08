Red Dragons naar historische halve finale!

De Red Dragons hebben zich geplaatst voor de halve finale van het EK volleybal. In de kwartfinale wonnen ze van vice-olympisch kampioen Italië met 3-0: 25-21, 25-11, 25-23.

Na een gelijkopgaande eerste set, waarin de Belgen naar het einde toe de overhand namen, lieten de Dragons in set twee geen spaander heel van hun tegenstander. Italië leek in de derde set beter in de wedstrijd te komen, maar een met vertrouwen spelend België trok ook hier aan het langste eind.



Tegenstander van de Belgen (FIVB 15) in de finale is Rusland (FIVB 4), dat in zijn kwartfinales afrekende met Slovenië (FIVB 23). België plaatste zich voor de kwartfinales na het winnen van groep D. De Red Dragons boekten hierin overwinningen tegen titelhouder Frankrijk (3-2), Turkije (3-2) en Nederland (3-0).