Federer ontsnapt, Nadal vlot door

De nummer drie van de wereld en favoriet voor de eindoverwinning op de US Open, Roger Federer, had vijf sets nodig om de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 70) te verslaan en door te kunnen gaan naar de tweede ronde. De wedstrijd duurde meer dan 2,5 uur. Setstanden waren 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 en 6-4.

Enkel bij zijn eerste deelname aan de US Open, in 2000, had Federer in de eerste vijf sets nodig om zijn tegenstander te verslaan. Eerder dit jaar won de Zwitser al de Australian Open en Wimbledon. In de volgende ronde zal hij het moeten opnemen tegen de Sloveen Blaz Kavcic of de Rus Michail Joezjnij. Als de 36-jarige de eindoverwinning binnenhaalt op Flushing Meadows wordt het zijn eerste overwinning daar sinds 2008. Bovendien zou hij opnieuw bovenaan de wereldranglijst staan.



Federer, vijfvoudig winnaar in New York, vertelde achteraf dat hij door rugproblemen geen vlekkeloze voorbereiding kende op het laatste grandslamtornooi van het jaar. "Ik heb er niet de voorbereiding opzitten die ik had gewild. Het was allesbehalve ideaal. Sinds Montreal ben ik veel bezig geweest met mijn rug", legde de Zwitser uit.



Federer haalde eerder deze maand op het Masters 1.000 in Montreal de finale maar klaagde achteraf over rugpijn en liet daarom vervolgens het toernooi van Cincinnati schieten. Volgens de negentienvoudige grandslamlaureaat, die dit seizoen de Australian Open en Wimbledon won, heeft hij vandaag geen rugklachten meer. "Als ik zou gevoeld hebben dat mijn rug mij last zou berokkenen, dan zou ik waarschijnlijk gepast hebben voor de US Open. Ik denk dat ik me na elke match beter en beter zal voelen", legde hij uit.



Werelds nummer een Rafael Nadal heeft zich geplaatst. De 31-jarige Spanjaard zette de Serviër Dusan Lajovic (ATP-85) in 2 uur en 16 minuten met 7-6 (8/6), 6-2 en 6-2 opzij. Nadal begon bijzonder moeizaam, maar slaagde er in de eerste set toch nog in een 1-3 en 3-5 achterstand op te halen. Voor de volgende twee sets had hij telkens maar iets meer dan een halfuur nodig. Om een plaats in de zestiende finales treft de tornooiwinnaar van 2010 en 2013 de Japanner Taro Daniel (ATP-121) of de Amerikaan Tommy Paul (ATP-159).