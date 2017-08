Drie Belgen uitgeregend, titelverdedigster uitgeschakeld

Het regenweer heeft het programma van de tweede dag van het US Open danig verstoord. Drie Belgen zagen hun match uitgesteld worden naar woensdag.Titelverdedigster Angelique Kerber kon dinsdag wel spelen, maar werd uitgeschakeld.

De wedstrijden van David Goffin, Steve Darcis en Kirsten Flipkens werden door de aanhoudende regen in New York geannuleerd. Yanina Wickmayer kon zich in de vroege namiddag wel nog voor de tweede ronde plaatsen en ook Elise Mertens zal dinsdag nog in actie kunnen komen. Haar wedstrijd tegen de Amerikaanse Madison Keys staat immers in het overdekte Arthur Ashe Stadium geprogrammeerd.

Angelique Kerber (WTA-6) zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van de US Open. De 29-jarige Duitse moest dinsdag in de eerste ronde een 6-3, 6-1 nederlaag incasseren tegen het 19-jarige Japanse toptalent Naomi Osaka (WTA-45). Na 1 uur en 4 minuten zat het tornooi van de titelverdedigster erop.

Door de nederlaag verdwijnt Kerber, vorige maand nog nummer 1 van de wereld, uit de top-10 van de wereldranglijst. Osaka gaat om een plaats in de 1/16de finales het hardcourt van Flushing Meadows op voor een duel tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Denisa Allertova (WTA-90) en de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-196).

's Werelds nummer 1 Karolina Pliskova heeft zich wel vlot voor de tweede ronde geplaatst. Ze versloeg de Poolse Magda Linette (WTA-72) met 6-2 en 6-1. Na 1 uur en 18 minuten maakte de 25-jarige Tsjechische er met een ace een eind aan. De volgende tegenstandster voor Pliskova komt uit het duel tussen de Paraguayaanse Veronica Cepede Royg (WTA-75) en de Amerikaanse Nicole Gibbs (WTA-127).