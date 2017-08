Emotionele Sharapova: 'Hier doe ik het voor'

Maria Sharapova (WTA 146) heeft maandagnacht in de eerste ronde van de de US Open in drie sets van de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep gewonnen. In het Arthur Ashe-stadion won Sharapova de eerste (6-4) en laatste (6-3) set, tussendoor probeerde Halep (4-6) iets terug te doen.

Tijdens de wedstrijd die ruim twee uur en drie kwartier duurde, had Sharapova al haar vaardigheden en ervaring nodig om de overwinning te pakken tegen Halep, die liet zien goed in vorm te zijn. Zeker in de eerste games, speelden beide vrouwen met een intensiteit, die eerder bij een finale gebruikelijk is.



De Russin, in 2006 winnares in New York, kreeg van de organisatie een wildcard voor deelname aan het tornooi. Het was haar terugkeer op een Grand Slam. In april maakte ze haar rentree na een dopingschorsing, maar ontbrak daarna om verschillende redenen op Roland Garros en Wimbledon.



Zichtbaar geƫmotioneerd zwaaide Maria Sharapova na haar zwaarbevochten zege naar van het Amerikaanse tennispubliek. "Hier doe ik het allemaal voor", liet de dertigjarige Russin met betraande ogen weten. "Toen ik jong was, omarmde ik alles in New York. De drukte, de mensen, het publiek, het geluid, alles. Nu herken ik dat allemaal weer. Ik hou ervan. Ik wil er meer van. Ik ga voorlopig nergens anders heen. Soms vraag ik mezelf af waarom ik nog zoveel tijd en energie in het tennis steek. Nu weet ik het weer. Voor dit soort momenten. Dit was voor mij zoveel meer dan een normale wedstrijd. Ik kon op de baan mijn gevoelens nauwelijks onder controle houden."



Sharapova worstelde na haar rentree in het WTA-circuit in april in Stuttgart met een aantal blessures. Aan Roland Garros in Parijs kon ze niet deelnemen, omdat de Franse organisatie haar geen wildcard wilde verstrekken. Voor Wimbledon was ze daarna niet speelklaar. Voor de US Open, het tornooi dat ze in 2006 op haar naam schreef, kreeg de tennisdiva wel een invitatie.



Sharapova verscheen in het afgeladen Arthur Ashe Stadium in een glinsterende, zwarte outfit op de baan. "Achter al deze kristallen en dit kleine zwarte jurkje zit een heel vastberaden meisje. Overal waar ik kom en welke tegenstander ik ook tref, ik zal niets cadeau krijgen. Maar als ik op matchpoint kom en daarna de wedstrijd win, mag ik weer trots zijn op mezelf." Sharapova speelt in de tweede ronde tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 59).