Bemelmans maatje te klein voor Pouille

Ruben Bemelmans (ATP-96) werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het US Open. De 29-jarige Limburger bleek niet opgewassen tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP-20), het zestiende reekshoofd op het hardcourt in Flushing Meadows.

Na 1 uur en 42 minuten was 6-3, 6-4 en 6-4 het verdict. Bemelmans stond voor de tweede keer op de hoofdtabel van het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen. In 2015 bereikte hij de derde ronde (1/16 finales).



BROERS ZVEREV STOTEN DOOR



In navolging van zijn oudere broer Mischa Zverev (ATP 27) heeft ook Alexander Zverev (ATP 6) de tweede ronde bereikt van de US Open. Iets na twee uur in de Amerikaanse nacht kon de Duitser zijn armen in de lucht steken. De als vierde geplaatste Zverev versloeg Darian King (ATP 168) uit Barbados in drie sets (7-6 (11/9), 7-5 en 6-4). Hij gaat in de tweede ronde de strijd aan met de Kroaat Borna Coric (ATP 61).



Zijn tien jaar oudere broer Mischa had vijf sets (7-6 (7/5), 4-6, 4-6, 7-5 en 6-3) nodig tegen de Amerikaan Thai-Son Kwiatkowski (ATP 710). Na 3 uur en 28 minuten stapte hij als winnaar van de baan. Mischa Zverev speelt in de tweede ronde tegen de Fransman BenoƮt Paire (ATP 41).