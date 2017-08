Opnieuw slecht nieuws voor 'Mad Max'

De Grote Prijs van Italiƫ komend weekend op het circuit van Monza begint met opnieuw een tegenvaller voor Max Verstappen. De Nederlander moet door de onvoorziene wisseling van zijn motor voor straf "enkele" plaatsen naar achteren op de startgrid. Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigde het nieuws: "Dit is werkelijk heel frustrerend voor hem."

Verstappen beleefde zondag in Spa-Francorchamps zijn zoveelste tegenvaller van het seizoen. Voor het oog van tienduizenden Nederlandse supporters begaf na acht ronden zijn bolide het. Het was de zesde uitvalbeurt van de Red Bull-piloot in twaalf races.



Horner liet na de race weten dat motorleverancier Renault alle blaam treft. "Ik begrijp zijn ergernis, maar wij kunnen er niets aan doen dat de motor van Renault zo onbetrouwbaar is."