Heupblessure houdt Murray van US Open

's Werelds nummer twee Andy Murray geeft forfait voor het US Open. Dat deelde de 30-jarige Schot zaterdag mee. De olympische kampioen heeft nog te veel last van een heupblessure.

Murray kwam niet meer in actie sinds hij op Wimbledon in de kwartfinales uitgeschakeld werd. Hij trainde de hele week in New York, maar moest zaterdag concluderen "dat de heup nog te veel pijn doet". "De komende dagen neem ik een beslissing over de rest van het seizoen", verklaarde de voormalige nummer een van de wereld.



"Uiteraard heb ik heel wat specialisten gesproken. We hebben er alles aan gedaan om voor dit toernooi klaar te geraken, maar we hadden te weinig tijd. De jongste dagen gaat het wel min of meer goed op training, maar het doet nog te veel pijn om het tornooi ook te kunnen winnen en dat is uiteindelijk toch altijd de betrachting als ik aan een toernooi begin."



Het US Open gaat maandag in Flushing Meadows, New York, van start. Murray won het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen in 2012 en was in 2008 runner-up. Vorig jaar sneuvelde hij in de kwartfinales.



Murray, die in de eerste ronde tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-104) had moeten aantreden, is lang niet de eerste topspeler die moet afzeggen. De Zwitserse titelverdediger Stan Wawrinka (ATP-4), de Serviër Novak Djokovic (ATP-5), winnaar in 2011 en 2015, de Japanner Kei Nishikori (ATP-10), runner-up in 2014, en de Canadees Milos Raonic (ATP-11) gingen hem voor.