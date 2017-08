Hamilton verovert pole en evenaart record Schumacher

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zaterdag de pole veroverd voor de Grote Prijs van België Formule 1, de twaalfde van het seizoen. Stoffel Vandoorne viel uit in Q2, maar start door een gridstraf zondag sowieso als laatste.

Hamilton evenaart zo het record van de Duitser Michael Schumcaher, die in zijn carrière 68 polepositions veroverde. Hamilton bleef in de kwalificaties in 1:42.553 de Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) en de Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) en Kimi Räikkönen (Ferrari) voor. Max Verstappen (Red Bull) werd vijfde.



Naast Vandoorne kregen ook het Sauber-duo Pascal Wehrlein en Marcus Ericsson, de Rus Daniil Kyvat (Toro Rosso) en de Braziliaan Felipe Massa (Williams) elk een gridstraf van vijf plaatsen opgelegd.



Zondag om 14u00 staat de Grote Prijs van België op het programma. In de WK-tussenstand telt Sebastian Vettel voorlopig 14 punten voorsprong op Lewis Hamilton.



VETTEL VERLENGT



Goed nieuws uit het Ferrari-kamp. De Duitse WK-leider Sebastian Vettel rijdt ook de komende drie jaar in de Formule 1 voor Ferrari. De Italiaanse renstal bevestigde zaterdag na de laatste vrije training voor de Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps dat de viervoudig wereldkampioen zijn contract heeft verlengd.