Twee kwartfinales voor Mertens in New Haven

Dinsdag was een perfecte dag voor Elise Mertens op het WTA-tornooi van het Amerikaanse New Haven (Connecticut). Onze landgenote bereikte de kwartfinales in het enkelspel en boekte ook in het dubbelspel een klinkende zege.

Mertens (WTA-46) klopte in de tweede ronde de Russische Daria Kasatkina (WTA-39) in 1 uur en 24 minuten met 6-2 en 7-5 en stoot zo door naar de kwartfinales. De volgende tegenstandster voor de 21-jarige Limburgse, die uit de kwalificaties komt, komt uit de partij tussen de Chinese Zhang Shuai (WTA-29) en de Poolse kwalificatiespeelster Magda Linette (WTA-82).

Later op de dag kwam Mertens ook nog in actie in de eerste ronde van het dubbelspel. Aan de zijde van de Tsjechische Kristyna Pliskova won de Limburgse met 6-1 en 6-2 van de Oekraïense Nadiia Kichenok en de Australische Anastasia Rodionova. De partij duurde 55 minuten. In de kwartfinales wacht het Nederlands-Zweedse duo Kiki Bertens en Johanna Larsson.