Red Lions maken brandhout van Nederland

De Red Lions (FIH-5) hebben zich in Amsterdam van een plaats in de halve finales van het Europees hockeykampioenschap verzekerd. In hun tweede groepswedstrijd namen ze met 5-0 de maat van gastland en titelverdediger Nederland. Bij de rust stond er al 3-0 op het bord. Sebastien Dockier (5e en 25e), Thomas Briels (26e), Loïck Luypaert (39e) en Tom Boon (56e) scoorden.

De Belgen dienden de Nederlanders zo hun grootste nederlaag ooit toe op een EK. Nochtans waren de teams elkaar waard in de eerste helft, maar de Belgen toonden zich veel efficiënter. De olympische vicekampioenen schoten ongeveer elke fatsoenlijke bal die ze in de cirkel kregen in doel. De Nederlanders vonden daarentegen een ijzersterke doelman Vincent Van Asch op hun weg en troffen ook al eens het doelhout. De eerste twee treffers kwamen op naam van Dockier, die twee keer in kansrijke positie onverbiddelijk uithaalde. Briels maakte nummer drie door vrij door te lopen na een prachtige pass van Arthur De Sloover uit het achterveld.



Na de pauze moesten de Nederlanders de kelk tot de bodem ledigen. Bij een strafcorner van Van der Weerden was het weer net niet, bij dezelfde situatie aan de andere kant was het wel meteen raak. Luypaert voltrok het vonnis. In de slotfase kreeg Oranje zelfs toen de Belgen door straffen nog slechts met twee verdedigers op de doellijn stonden er nog geen strafcorner in. Daardoor kreeg Boon de gelegenheid er met een fraaie backhand nog 5-0 van te maken. Dat terwijl de Nederlanders gehoopt hadden om revanche te kunnen nemen voor hun verloren halve finale op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar werden ze met 3-1 uitgeschakeld door de Lions.