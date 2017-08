Mertens schuift plaatsje op, Zanevski richting top 100

Elise Mertens heeft één plaats winst geboekt op de maandag gepubliceerde WTA-ranking en is nu beste Belgische met een 46e stek.

De 21-jarige Mertens ging er vorige week al in de eerste kwalificatieronde uit op het prestigieuze WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati. In het Amerikaanse New Haven had ze afgelopen weekend meer succes. Onze landgenote overleefde de kwalificatierondes en kwam zo net als Kirsten Flipkens op de hoofdtabel terecht. In New Haven leggen heel wat speelsters de laatste hand aan hun voorbereiding op het US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen dat komende week op Flushing Meadows in New York van start gaat.



Flipkens ging er in Cincinnati in de tweede kwalificatieronde uit en moest vier plaatsen inleveren op de ranking, waardoor ze naar de 76e stek terugviel. Alison Van Uytvanck kwam in New Haven niet verder dan de eerste kwalificatieronde en is nu 96e op de WTA-ranking. Maryna Zanevska boekte dankzij haar overwinning in het met 100.000 dollar gedoteerde ITF-toernooi van Vancouver 23 plaatsen winst en komt met een 105e stek in de buurt van de top honderd.



Helemaal bovenaan het WTA-klassement blijft de Tsjechische Karolina Pliskova de nummer een voor de Roemeense Simona Halep en de Spaanse Garbine Muguruza, die drie plaatsen stijgt. Halep had de leidersplaats kunnen overnemen, maar daarvoor was een overwinning nodig in Cincinnati en daar bleek Muguruza in de finale te sterk.