Goffin loot loodzwaar in Cincinnati

David Goffin heeft het niet getroffen bij de loting voor het Masters 1000-tennistornooi van het Amerikaanse Cincinnati, dat volgende week begint.

Goffin (ATP 13) neemt het in de eerste ronde op tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 24). Het wordt het derde onderlinge duel tussen de 26-jarige Goffin en de 22-jarige Kyrgios. De Australiër won de vorige twee ontmoetingen, eind maart in de achtste finale in Miami (7-6, 6-3) en vorig jaar in de finale in Tokio (4-6, 6-3, 7-5), ook allebei op hardcourt.

Deze week waren Goffin en Kyrgios allebei aan de slag op het Masters 1000-tornooi in Montreal. Onze landgenoot verloor er in de tweede ronde van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 56). Kyrgios ging er in de derde ronde uit tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 8).

Goffin is het negende reekshoofd in Cincinnati. Bij winst speelt hij tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 32) of een qualifier. Vorig jaar was de tweede ronde het eindstation voor Goffin in Cincinnati.

In het vrouwentoernooi nemen met Elise Mertens (WTA 46), Kirsten Flipkens (WTA 82) en Alison Van Uytvanck (WTA 99) drie Belgen deel aan de kwalificaties. Zij moeten twee ronden overleven om in Cincinnati op de hoofdtabel te geraken.