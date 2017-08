Goffin strandt in tweede ronde tegen Zuid-Koreaan Chung

David Goffin (ATP 13) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van het Masters 1.000 tornooi in Montreal (4.662.300 dollar).

Belgiës beste tennisser, het negende reekshoofd op het Canadese hardcourt, verloor woensdagavond (lokale tijd) in de tweede ronde van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 56). Het werd 7-5 en 6-3 na 1 uur en 35 minuten tennis. Het was de tweede ontmoeting tussen de 26-jarige Goffin en de 21-jarige Chung. Op het hardcourttornooi van Marseille had Goffin vorig jaar vlot met 6-3, 6-1 gewonnen.



David Goffin nam voor de vierde keer deel aan de Rogers Cup. In 2013 moest hij na een ronde inpakken, in 2015 en 2016 was de derde ronde het eindstation.



Hyeon Chung neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 42). Die verraste in de tweede ronde thuisspeler Milos Raonic (ATP 10) met twee keer 6-4.



Topreekshoofd Rafael Nadal (ATP 2) plaatste zich vlot voor de achtste finales. De Spanjaard versloeg de Kroaat Borna Coric (ATP 55) met 6-1, 6-2.



Ook tweede reekshoofd Roger Federer (ATP 3) zit bij de laatste zestien. De Zwitser ging met 6-2, 6-1 voorbij de Canadese wildcard Peter Polansky (ATP 116).