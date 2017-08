Berdych gewipt door 440 plaatsen lager geklasseerde speler

De Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 454) heeft vrijdag in de halve finales van het ATP-toernooi van Los Cabos voor een stunt gezorgd door het eerste reekshoofd, de Tsjech Tomas Berdych (ATP 14) uit het toernooi te kieperen.

Kokkinakis neemt het in de finale op tegen het tweede reekshoofd, de Amerikaan Sam Querrey (ATP 24). De 21-jarige Kokkinakis vloerde Berdych in Mexico in drie sets (3-6, 7-6 (7/5) en 6-4). In zijn eerste finale ooit op een ATP-toernooi wacht de Amerikaan Sam Querrey, die eveneens drie sets (3-6, 6-4 en 6-4) nodig had tegen de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 87).



Na achttien maanden van de courts afwezig te zijn gebleven door blessureleed maakte Kokkinakis, ooit nummer 69 van de wereld, in mei zijn combeack op het circuit. In juni toonde hij zijn goede vorm al door de Canadees Milos Raonic (ATP 10) uit te schakelen in de eerste ronde van het toernooi van Queen's.



Voor de 29-jarige Querrey wordt het zijn 17e ATP-finale. Daarvan won de Amerikaan er voorlopig negen. Eerder dit jaar won hij - ook in Mexico - al het ATP-toernooi van Acapulco.