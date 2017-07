Los Angeles 2028 (en dus Parijs 2024)

Los Angeles heeft met het Internationaal Olympisch Comité een akkoord bereikt om de Olympische Spelen van 2028 te organiseren. Het akkoord opent voor Parijs de weg om de Spelen van 2024 te organiseren.

Parijs en Los Angeles stelden zich allebei kandidaat voor de Spelen van 2024. Het IOC vond beide kandidaturen zo goed dat het beide steden een editie toe wil kennen. Begin deze maand werd dan ook besloten om de Spelen van 2024 en 2028 tegelijk toe te wijzen. Sindsdien wordt onderhandeld over welke stad eerst aan de beurt komt. LA zou nu een akkoord bereikt hebben met het IOC over de voorwaarden om tot 2028 te wachten.



Parijs was niet erg happig om de Spelen van 2028 te organiseren. LA stond daar meteen veel minder weigerachtig tegenover en had wel oren naar de financiële compensatie die het zou krijgen om vier jaar langer te wachten.



Zowel Parijs als Los Angeles worden een derde keer gaststad. Parijs mocht de Spelen al in 1900 en 1924 ontvangen, Los Angeles in 1932 en 1984. In 2020 vinden de Spelen in het Japanse Tokio plaats.