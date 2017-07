Team Belgium keert terug uit Wroclaw met 24 medailles

De Belgische delegatie heeft op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw, die zondag op hun einde zijn gelopen, 7 gouden, 9 zilveren en 8 bronzen medailles behaald. België strandt zo met 24 plakken op de negende plaats in de medaillespiegel.

Rusland voert de stand aan met 63 medailles (28 goud, 21 zilver en 14 brons), daarna volgen Duitsland (42) en Italië (42). Met een negende plaats houden de Belgen onder meer de Verenigde Staten achter zich. Als enkel het aantal medailles van tel zou zijn (en niet de kleur ervan) bezet België zelfs de zesde plaats.



Van haar 24 medailles puurt de Belgische delegatie er liefst 9 uit het skeeleren. Sandrine Tas was met zes plakken, waarvan één gouden, de hofleverancier. Ook de jiujitsuka deden met zes medailles, waarvan twee gouden van Amal Amjahid, een flinke duit in het zakje.



Tas veroverde goud op de 1.000 meter skeeleren, in de categorie Open Ne-Waza en de leeftijdsklasse tot 55 kg stond geen maat op Amjahid. De vier andere gouden medailles werden behaald door muurklimster Anak Verhoeven in de leadcompetitie, het 4x25m estafetteteam popdragen, en Bart Swings in het skeeleren op de 20 kilometer afvallingskoers en de 10 kilometer puntenkoers.



VERDUBBELING MEDAILLES



Behalve een gouden plak was Tas ook goed voor vier zilveren medailles (op de 10, 15 en 20 kilometer afvallingskoers en de 10 kilometer puntenkoers). Haar mannelijke collega Swings (1.000 meter skeeleren), acrogymnasten Lore Vanden Berghe en Noemie Lammertyn (all-round landenduo's), het vrouwelijke petanqueteam bestaande uit Nancy Barzin en Camille Max, oriëntatieloper Yannick Michiels (sprint) en jiujitsuka Wim Deputter (-77 kg) stonden ook op de tweede podiumtrede.



Op de 300 meter tijdrijden werd Tas derde, waardoor haar persoonlijke balans op zes medailles kwam te staan. Ook acrogymnasten Kilian Goffaux en Robin Casse, het Belgisch korfbalteam en waterskiërs Oliver Fortamps (figuurskiën) en Kate Adriaensen (slalom) veroverden brons. In het jiu-jitsu strandden ten slotte ook Florent Minguet (-94 kg Ne-Waza), Charis Gravensteyn en Ian Lodens (gemengd dubbel) en Bjarne Lardon en Ben Cloostermans (dubbel mannen) op de derde plaats.



Ten opzichte van de vorige Wereldspelen in Colombia verdubbelde Team Belgium zijn oogst. In 2013 keerden de Belgen uit Cali terug met 11 medailles.