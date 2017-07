Sun Yang doet geen gooi naar derde goud

Sun Yang heeft zich zaterdag op het WK zwemmen in Boedapest teruggetrokken van de 1.500 meter vrije slag. De Chinees mikt na wereldtitels op de 200 en 400 meter dus niet op een derde gouden medaille.

In een communiqué laat de Chinese delegatie weten dat de topzwemmer "na enkele intense dagen om gezondheidsredenen en met het oog op de voorbereiding van de Spelen in Tokio" heeft beslist niet deel te nemen aan de 1.500 meter.



Sun Yang kroonde zich vorige zondag tot wereldkampioen op de 400 meter en pakte twee dagen later ook goud op de 200 meter. Woensdag stelde de Chinees dan weer teleur op de 800 meter. Als titelverdediger raakte hij niet verder dan de vijfde plaats.



De 25-jarige Sun kan op de 1.500 meter nog geen resultaten voorleggen. Tijdens de Spelen van Rio vorig jaar werd hij in de reeksen pas zestiende. Op het WK in Kazan in 2015 trok hij zich op het allerlaatste moment terug.



Sun, die in 2014 een dopingschorsing van drie maanden uitzat, telt op zijn erelijst negen wereldtitels en drie olympische titels, allemaal in de vrije slag.